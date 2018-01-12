Demirtaş hakim karşısında

12 Ocak 2018

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı.

Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Demirtaş katılırken, taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme, sanık ve avukatlarının Anayasa'ya aykırılık hususundaki taleplerinin değerlendirilmesine karar vererek, bu konuda taraflara yazılı beyanlarını bildirmeleri için süre verdi. Sanık Demirtaş'ın bir sondaki duruşmada hazır bulundurulması için cezaevine yazı yazılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı mayıs ayına erteledi.

Duruşmaya, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP'li ve CHP'li Milletvekilleri ile bazı konsolosluklardan temsilciler de izleyici olarak katıldı.

Başka suçtan tutuklu bulunan Demirtaş, cezaevine konulduğu Kasım 2016'dan bu yana ilk kez bir duruşmaya katıldı.