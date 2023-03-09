Demirtaş: Hedef Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin adayı olmasını sağlamak

Demirtaş “Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına nasıl bakıyorsunuz” sorusuna, “Bundan sonra hedef, Sayın Kılıçdaroğlu’nun tüm Türkiye’nin ortak adayı olmasını sağlamaktır" yanıtını verdi.

Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Kılıçdaroğlu’na bir kez daha başarılar diliyorum, hayırlı olsun diyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, şu anda Millet İttifakı’nın ortak adayıdır. Henüz tüm muhalefetin ortak adayı haline gelmedi. Siyasal ve toplumsal muhalefetle görüşerek herkesin desteğini alması halinde sadece Millet İttifakı’nın değil, tüm halkın ortak adayı haline gelecektir.

HDP’liler uzlaşmayı bekliyorlar

Elbette HDP ile de açık bir müzakere yürüterek demokratik taleplere nasıl yaklaştığını ortaya koyması bekleniyor. Çünkü HDP’liler Sayın Kılıçdaroğlu’na, bağırlarına taş basarak oy vermek istemiyorlar, öyle bir şey de olmayacak zaten. HDP’liler Sayın Kılıçdaroğlu’na severek, isteyerek, gönül rahatlığıyla oy verebilmek için HDP’yi ziyareti ve uzlaşmayı bekliyorlar.

HDP’nin dışlanması bu yöndeki çabaları zayıflatır

Cumhuriyetin ikinci yüz yılında, büyük bir değişim ve demokratik dönüşüm olacaksa bütün Türkiye yeni bir toplumsal birlik ruhuyla ayağa kalkacaksa HDP’nin dışlanması bu yöndeki çabaları zayıflatır.

Ben, Sayın Kılıçdaroğlu’nun değişim konusunda samimi ve cesur olduğuna inanıyorum. Çalışma ekibinin de aynı düşünceyle hareket etmesi halinde, HDP’nin de desteğiyle, Türkiye yüz yılın değişimini gerçekleştirebilir. Toplumsal barış, huzur, refah sağlanabilir. Demokrasi, kurumsal bir yapıya kavuşturulabilir.

Kılıçdaroğlu’nun öncülük yaparak tüm diyalog kanallarını açacağını umuyorum

Diyalogdan, konuşmaktan kimseye zarar gelmez. Herkes birbiriyle konuşursa sorunlarımızı çözebiliriz ve halkı birleştirebiliriz. Bu doğrultuda, Sayın Kılıçdaroğlu’nun öncülük yaparak tüm diyalog kanallarını açacağını umuyorum.

Bundan sonra hedef, Sayın Kılıçdaroğlu’nun tüm Türkiye’nin ortak adayı olmasını sağlamaktır. Bu başarılırsa toplumsal kutuplaşma da azalır, barış ve birlikte yaşam umudu artar.

Ben, başarılacağına inanıyorum.