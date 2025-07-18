Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tahliye talebi reddedildi

4 Kasım 2016’da gözaltına alınıp tutuklanan ve hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) iki kez, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bir kez ihlal kararı verip tahliyesini istediği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için AİHM bir ihlal kararı daha verdi.

Avukatlar, kararın ardından tahliye ve ardından beraat için harekete geçerek, Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve tüm Kobani davası tutukluları hakkında tahliye başvurusunda bulundu.

Ancak tahliye başvurusu, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilerek, AİHM’in verdiği karara rağmen Demirtaş ve diğer tutukluların cezaevinde kalmasına hükmedildi. Mahkeme kararında, AİHM kararının kesinleşmediği belirtildi.

Buna göre, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı'nın Demirtaş'ın AİHM kararıyla ilgili mahkemeye gönderdiği inceleme yazısında, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İkinci Dairesi 8 Temmuz 2025 tarihinde Selahattin Demirtaş’ın başvurusuna ilişkin incelemesini tamamlamış ve ihlal kararı vermiştir. Karar henüz kesinleşmemiştir" denildi.