Demirtaş'ın AYM başvurusu reddedildi
Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın AYM'ye yaptığı bireysel başvuru reddedildi.
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın AYM'ye yaptığı başvuru reddedildi.
Demirtaş, hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, tutuklamaya konu suçlamaların ifade özgürlüğü ve siyasi faaliyet kapsamındaki eylemlere ilişkin olması ve tutukluluk nedeniyle milletvekilliği görevinin yerine getirilememesi nedenleriyle haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkin bireysel başvuruda bulunmuştu.