Demirtaş'ın duruşma tarihi belli oldu
13 aydır tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın duruşma tarihi belli oldu. Demirtaş 7 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın duruşma tarihi belli oldu.
Demirtaş, 7 Aralık'ta Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olduğu davada ilk kez yargılanmaya başlanacak. Demirtaş, tutuklandığı günden 13 ay 3 gün sonra mahkeme karşısına çıkmış olacak.
Demirtaş'ın tutuklu olduğu dava Diyarbakır'da açılmış sonra güvenlik gerekçesiyle Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesine gitmiş, söz konusu mahkeme, davanın 6-8 ekim olayları dosyası ile birleştirilmesini istemiş ve dosya uzun süre mahkemeler arasında gidip gelmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Demirtaş'ın dosyasının 6-8 Ekim olayları ile birleştirilmesi talebini reddederek dosyayı 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.
Kaynak: DHA