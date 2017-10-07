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Demirtaş'ın duruşma tarihi belli oldu

13 aydır tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın duruşma tarihi belli oldu. Demirtaş 7 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Demirtaş'ın duruşma tarihi belli oldu
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın duruşma tarihi belli oldu.

Demirtaş, 7 Aralık'ta Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olduğu davada ilk kez yargılanmaya başlanacak. Demirtaş, tutuklandığı günden 13 ay 3 gün sonra mahkeme karşısına çıkmış olacak.

Demirtaş'ın tutuklu olduğu dava Diyarbakır'da açılmış sonra güvenlik gerekçesiyle Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesine gitmiş, söz konusu mahkeme, davanın 6-8 ekim olayları dosyası ile birleştirilmesini istemiş ve dosya uzun süre mahkemeler arasında gidip gelmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Demirtaş'ın dosyasının 6-8 Ekim olayları ile birleştirilmesi talebini reddederek dosyayı 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Kaynak: DHA

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