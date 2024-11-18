Demokrat Parti'de deprem: Cemal Enginyurt ile Salim Uzun istifa etti

Demokrat Parti’nin 15. Olağan Kongresi sonrası İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun partilerinden istifa etti

Demokrat Parti'deki Kurultay'da kriz çıkmıştı. İlkay Aksoy'un genel başkanlık adaylığı kabul edilmemişti.

İstifaların ardından Demokrat Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı bire düştü.

Cemal Enginyurt'un istifa mesajı

Cemal Enginyurt istifa kararını sosyal medyadan yayınladığı bir video ile duyurdu. Enginyurt'un istifa mesajı özetle şöyle:

* Demokrat Parti'de düşüncemizin kabul görmediği, mücadelemizin takdir edilmediği anlayışından hareketle bulunamayacağımızı gördüm.

* Genel Başkan Gültekin Uysal, beyefendi kişiliğiyle takdir ettiğim bir kardeşimdir. Kendisine ve bütün Demokrat Partililere dört yıl boyunca bana gösterdikleri alaka dolayısıyla teşekkür ediyorum.

* Bugün itibarıyla Demokrat Parti'den istifa ediyorum. Milletimin sesi, cesur yürek olmaya devam edeceğim. Atatürk ilke ve inkılaplarını, laik ve demokratik cumhuriyeti savunmaya devam edeceğim.

* Emekliyi, işçiyi, köylüyü, çiftçiyi, kadınları, gençleri, her kesimi savunmaya devam edeceğim. Nerede sesini duyurmak isteyen insanımız varsa onun yanında olacağım.

* Ve en önemlisi sarı saçlı, mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda gidecek, onun yolundan gidenlerle birlikte olmaya devam edeceğim.

Salim Uzun'un istifa mesajı

Salih Uzun da X hesabından istifasını açıklayan bir yazı paylaştı. Uzun şunları dile getirdi:

* Anavatan Partisi'nin son Genel Başkanı sıfatıyla yaptığım son konuşmada, merkez sağ siyasetin Türkiye'nin çimentosu ve sağduyu hareketi olduğunu söylemiştim.

* Bu umut ve inançla Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'ni tek çatı altında birleştirmiştik.

* Aynı iddiayı 2022 yılındaki kurultayda da tekrarlamıştım. Siyasete baktığım yeri özetleyen o sözler hem bir temenni hem de bir uyarı idi.

* Üzülerek görüyorum ki geldiğimiz noktada ne temennilere kulak asılmış ne de uyarılara dikkat edilmiştir. Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır.

* Sözün kısası, genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime veda ediyorum.

* 33 yıl önce girdiğim o binadan, ihtiyacımız olan çatıyı inşa etmek üzere ayrılıyorum. O bina içerisinde yapmaya çalışıp yapamadıklarımı, dışarıda yapmak için bu kararı alıyorum.