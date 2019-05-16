Demokrat Parti'den 23 Haziran kararı
Demokrat Parti, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerine katılmayacak.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine katılmayacaklarını açıkladı.
Uysal, sosyal medya hesabından, "Demokrat Parti olarak YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran'da yenilenecek olan, adeta '2. tur' hüviyetindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hem teşkilatımız hem de yetkili kurullarımızda yaptığımız değerlendirmeler neticesinde katılmama kararı almış bulunmaktayız." paylaşımında bulundu.
31 Mat yerel seçimlerinde Demokrat Parti, Ersan Gökgöz'ü aday göstermişti. Gökgöz, geçerli oyların yüzde 0,26'sını yani 22 bin 544 oy almıştı.