Demokrat Parti'den istifa eden Cemal Enginyurt'un yeni adresi belli oldu!

Geçtiğimiz sene İzmir Milletvekili Salih Uzun ile birlikte Demokrat Parti'den istifa eden ve Bağımsız İstanbul Milletvekili olan Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sözcü TV'de DEVA, Gelecek ve Saadet grubundan kendisine teklif geldiğini açıklayan Enginyurt, "Bizim bu davete katılma durumumuz yok" dedi, yeni adres olarak CHP'yi işaret etti.

'Siyaseti CHP'de yaparım'

“Nihayetinde bir partide olacağız" diyen Enginyurt, "Eğer siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bizi seçmiş, değer vermiş. Bir gün siyaset yapmayı düşünüyorsam Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaparım. Etik olan da budur" ifadelerini kullandı.