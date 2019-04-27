27 Nisan 2019

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Kızılcahamam kampında açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Fransa Devlet Başkanı siyasal İslam diye bri tehditten bahsederek kavram karmaşasına yol açacak bir yorum getirdi. Macron başta olmak üzere batılı liderlerin mücadele etmesi gereken ırkçılıktır. Sri Lanka'daki terör eylemini kimse Müslümanları tahrik etmek için kullanmamalıdır.

(Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün) Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini söyledik. Kimse şiddete başvurmamalıdır. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur.

Genel Başkanımızın ortaya koyduğu görüşle çelişen görüş AK Parti'nin görüşü değildir. Resmi kurulları temsil etmeyen kişiler kendileri adına bir takım görüşler belirtiyor. AK Parti'nin görüşlerini Genel Başkanımız söyler. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bunu kınadığımızı, kabul edilemez olduğunu söyledik. Onun dışındakiler AK Parti görüşünün dışındadır.

Biz şiddete kesin bir tavır koymuşuz. Kimse bunun birinin başına gelmesini arzu etmez. Milli Savunma Bakanı'nın yatıştırma girişimlerini herkes gördü. Dışarıdan gelenlerin yaptıkları bir eylem diyorlardı. Suç duyurusu yaptıklarının çoğu o köyden veya yanındaki köyden. Ziyaret için haber verildi deniyor ama verilmemiş. Tek yapmaya çalıştıkları şey eylemin arkasında AK Parti'nin olduğunu göstermek. Böyle bir şiddeti kimse arzu etmez. Ama işi gücü bırakmışlar arkasında siz varsınız diyorlar.

Bize bir olay gösterin, Türkiye'nin yabancı bir devletle sorunu olduğuda bizim yanımızda olduğunuz. Kandil'den yapılan çağrılar, İstanbul'u CHP'ye biz kazandırdık gibi sözlerle ilgili CHP'den bir şey duydunuz mu?

Onların tek derdi bizi suçlayabilecekleri bir kompozisyon çıkarmak. Siz kendi yaptıklarınızla yüzleşin. O gün istenmeyen bir olay meydana geldiğinde hemen kınadık. Son derece yakışıksız açıklamalar yapıyorlar."