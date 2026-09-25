Denetimde ortaya çıktı: Firmaya 9,4 milyon liralık ceza

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde çevre mevzuatına aykırı uygulamaları tespit edilen bir firmaya 9 milyon 385 bin 317 lira idari para cezası verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki kontrollerini sürdürdü.

Çalışmalar kapsamında Dilovası'nın Tavşancıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren firmada mevzuata aykırılıklar belirlendi.

Ekiplerin tespitlerinin ardından uygulanması kararlaştırılan idari para cezası, İl Encümen Toplantısı'nda görüşülerek onaylandı.