Denetimler sürüyor: İstanbul'da kaçak yapılar tespit edildi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kaçak yapılaşmaya karşı denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan denetimler kapsamında İstanbul Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy sahil şeridinde 21 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmazda kaçak yapılaşma tespit etti. Daha önce hakkında suç duyurusu bulunan 7 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmaz için de yeniden işlem yapılması istendi.

İzinsiz uygulamaların kaldırılmasına karar verildi

Gelen ihbarlar üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlğü ekipleri, İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy Mahalleleri sahil şeridinde yer alan taşınmazlara yönelik saha incelemesi yaptı.

İncelemelerde; 21 adet tescilli, 2 adet tescilsiz taşınmaza ilişkin kaçak olarak yapılan denize doğru eklemeler, teras kısımlarında kapatmalar, plan ve cephe tipolojisindeki değişiklikler, özgün mimari ögelerde bozulmalar tespit edildi.

Olayla ilgili suç duyurusunda bulunularak; izinsiz uygulamaların acilen kaldırılmasına karar verildi. Karar, taşınmaz sahipleri ile belediyelere karar tebliğ edildi.

Denetimler devam ediyor

Daha önce izinsiz uygulamalar nedeniyle 7 adet tescilli, 2 adet tescilsiz taşınmaza ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştu. Bir kez daha aynı taşınmazlara ilişkin izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılması istendi.

Ekiplerin, 10 Ocak 2025'te başlayan denetimleri halen devam ediyor.