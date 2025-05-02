Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türk basınında dış politika ve siyaset alanındaki yorum ve analizleriyle tanınan Sedat Ergin’in Hürriyet’ten ayrıldığını duyurdu.

Hürriyet’te görev yaptığı 33 yıllık dönemde muhabirlik, Washington temsilciğliği, genel yayın yayın yönetmeliği ve köşe yazarlığı yapan Sedat Ergin’in Hürriyet’teki son yazısı 19 Mart 2025’te yayınlandı.

Ahmet Hakan, Sedat Ergin’in Hürriyet'ten ayrılma gerekçesini “meslek hayatında yeni bir yol çizmek” olarak aktardı.

Sedat Ergin kimdir?

Deneyim gazeteci Sedat Ergin 1957 İstanbul doğumlu.

Robert Kolej’in ardından ‘Mülkiye’ olarak bilinen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Sedat Ergin, mesleğe Mart 1993’te Hürriyet’in Ankara Büro’da başladı.

2005’te Milliyet Gazetesi’nin Genel Yönetmenliği’ne getirilirken bu görevde 4,5 yıl kaldı.

Ekim 2009’da köşe yazarı olarak döndüğü Hürriyet’te Ağustos 2014’te genel yayın yönetmeni oldu.

Mart 2017’de genel yayın yönetmenliğinden ayrılan Sedat Ergin, Hürriyet’te köşe yazarı olarak kalmayı sürdürdü.

Gazetecilik hayatında CNN Türk, NTV ve Sözcü TV gibi haber kanallarında siyaset ve diplomasi alanındaki gelişmelere ilişkin yorum ve analizler yaptı.

Sedat Ergin, 4 Temmuz 2023’te Kuzey Irak’taki Türk özel timindeki askerlerin başına çuval geçirilmesini ortaya çıkaran gazetecidir.

Caz müziğe olan ilgisiyle tanınan ve bas gitar çalan Sedat Ergin, Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Canan Ergin ile evli.