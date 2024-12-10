Deniz Akkaya için yakalama kararı çıktı
Bir süredir çocuğunun vesayet davasıyla ilgili gündemde olan eski manken Deniz Akkaya için yakalama kararı çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan kararın sebebinin, çocuğunun velayet davasında görevli olan hakime sosyal medyadan yaptığı hareketler nedeniyle ifadeye çağrılan Akkaya'nın, ifade vermeye gelmeyişi gerekçe gösterildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kızının babası Efe Önbilgin'in kendisine açtığı vesayet davasına bakan hakime yönelik X hesabından yaptığı hakaret ve tehdit içeren paylaşımları nedeniyle Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında 26 Kasım'da göz altına alınan ve ifade vermeye gitmesi gereken Akkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkarttı. Yetkililer söz konusu kararın, Akkaya'nın ifade vermemesi sebebiyle alındığını açıkladı.