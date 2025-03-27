Deniz Akkaya ve kızı arasında sular durulmuyor! Genç kıza hapis cezası verildi...

Manken Deniz Akkaya ve kızı Ayşe Önbilgin (16) arasında yaşanan gerilim basına yansımış, ikili arasında yaşanan ve şiddet içeren olaylar sebebiyle hukuk devreye girmişti.

Mahkemede Akkaya, kızı tarafından darp edildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini iddia etmiş, kızı ise annesinin kendisine vurduğunu öne sürmüştü. Mahkeme, Ayşe Önbilgin hakkında kararını verdi. Annesinin özgürlüğünü kısıtladığı ve ona şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası alan genç kızın cezası yaşı küçük olduğu için 10 aya indirildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı ve genç kızın 3 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verildi.

Teşekkür mesajı

Deniz Akkaya, mahkemenin aldığı kararı sosyal medya hesabından yaptığı teşekkür paylaşımıyla kutladı. Akkaya mesajında, hakim ve savcılara, kendi avukatına teşekkür etti. Söz konusu mesajda özet olarak şu ifadeler yer aldı:

"Tevazu göstermeyeceğim. Tam 15 senedir, kendi anne babamın bana göstermediği tüm ilgi, şefkat ve maddi manevi insanüstü destekle, tek başıma ve üstelik bu iğrenç adamın mobbingine maruz kalarak bir çocuk yetiştirdim....

Kızıma bu cezayı alacağını, onun yerine benden özür dileyip babasının hukuki sürecini tamamlamasını ve yurt dışında eğitimine devam etmesini istemiştim. Ancak babası, çocuğun üstün hayrını düşünmediği için süreç bu noktaya geldi ve ortak kızımız ceza aldı...

Ben bir anneyim ama aynı zamanda kalbi kırık, mağdur edilmiş ve güven duygusunu nasıl inşa edeceğini bilemeyen bir kadınım. Adaletin sorgulandığı bu dönemde, bana kadınlık onurumu geri teslim eden hâkim ve savcılara teşekkür ediyorum."