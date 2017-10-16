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Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı
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Eski CHP Genel Başkanı ve partinin Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Baykal'a üst solunum yolları enfeksiyonu teşhisi konulduğu ifade ediliyor.

CHP Antalya eski Milletvekili Tuncay Ercenk yaptığı açıklamada, "Baykal önce özel bir hastaneye  ardından İbni Sina Hastanesi'ne sevk edildi. Yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlarının verdiği bilgiye göre üst solunum yolu enfeksiyonu var. Tedavisi sürüyor. Gelecek iyi haberleri bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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