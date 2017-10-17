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Deniz Baykal'a üçüncü operasyon

CHP eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal üçüncü operasyonu geçirdi. Baykal'ın kafatasındaki basınç artışına müdahale edildi.

Deniz Baykal'a üçüncü operasyon
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Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a, beyindeki ödem nedeniyle yeniden müdahale edildi.

Baykal'a yapılan müdahalenin sona erdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, Baykal’ın son durumu hakkında bugün açıklama yapmıştı.

İbiş, "Şu anda kanama yok. O konuda içimiz rahat. Deniz Bey, hem beynin istirahatte tutulması hem yeni beyin hasarlarına karşı koruyucu tedbir olması hem de akciğer fonksiyonları yönünden desteklenmesi nedeniyle şu anda uyutuluyor" demişti.

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