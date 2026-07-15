Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşamını yitirdi
CHP'nin eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, tedavi gördüğü Antalya'da 88 yaşında hayatını kaybetti. Baykal, cuma günü Ankara'da düzenlenecek törenin ardından eşi Deniz Baykal'ın yanına defnedilecek.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, tedavi gördüğü Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde 88 yaşında hayatını kaybetti.
20 Temmuz 1938 doğumlu Olcay Baykal'ın cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracıyla Antalya Havalimanı'na götürüldü. Cenazesi hava yoluyla Ankara'ya getirilen Olcay Baykal'ın, cuma günü Devlet Mezarlığı'nda düzenlenecek törenin ardından eşi, merhum Deniz Baykal'ın yanına defnedileceği öğrenildi.
Olcay Baykal, 1963 yılında Deniz Baykal ile evlenmişti. Deniz Baykal, uzun yıllar CHP Genel Başkanlığı görevini yürütmüş, 11 Şubat 2023'te Ankara'da yaşamını yitirmişti.