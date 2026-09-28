DENİZ GÖKTAŞ DAVASI: Deniz Göktaş tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı?
Bugün Çağlayan Adliyesi'nde Deniz Göktaş'ın duruşması görülecek. Göktaş'ın mahkemesine milletvekilleri, sanatçılar da katılacak. Şimdi vatandaşlar son durumu merak ederek "Deniz Göktaş tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı" diye soruyor.
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Komedyen Deniz Göktaş, 3 Temmuz 2026 tarihinde, "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle tutuklandı. Göktaş 88 gün sonra hakim karşısına çıkıyor. Davayı takip etmek isteyenler "Deniz Göktaş tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı" diye soruyor.
Deniz Göktaş tahliye oldu mu?
Komedyen Deniz Göktaş henüz tahliye olmuş değil. Duruşma bugün Çağlayan Adliyesi’nde saat 10:00’da başlayacak.
Mahkeme kararı verdiğinde haberimize ekleyeceğiz.
Kaynak: HABER MERKEZİ