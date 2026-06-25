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Deniz Göktaş'ın "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi 24 Haziran 2026'da Youtube'da yayınlandı. Gösteri kısa sürede 500 bin izleyiciyi geçti. Espriler, şakalar sosyal medyada çok konuşulurken "Deniz Göktaş kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusu da sıkça gelmeye başladı.

Deniz Göktaş kimdir?

İmran Deniz Göktaş, 1995 yılında Ankara'nın Mamak ilçesinde dünyaya geldi. Çorumlu bir aileden gelen Göktaş, çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara'da geçirdi.

Üniversite eğitimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde başladı. Daha sonra bölüm değiştirerek aynı üniversitenin Psikoloji Bölümü'ne geçti ve mezuniyetini burada tamamladı. Ardından Kadir Has Üniversitesi'nde sinema ve televizyon alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

Komedyenlik kariyeri

Deniz Göktaş'ın sahne kariyeri 2019 yılında İstanbul'da başladı. Sinema eğitimi için bulunduğu şehirde TuzBiber Komedi Kulübü'nün açık mikrofon etkinliğine katılan Göktaş, ilk stand-up performansının ilgi görmesinin ardından profesyonel olarak komedyenliğe yöneldi.

2020 ile 2023 yılları arasında çeşitli sahnelerde sergilediği gösterilerini sürdürdü. Bu dönemin sonunda "Selam Selam" adlı stand-up gösterisini Ses Tiyatrosu'nda kayda alarak YouTube üzerinden yayımladı.

Podcast ve yazarlık çalışmaları

COVID-19 pandemisi döneminde podcast yayıncılığına başlayan Deniz Göktaş, dijital platformlarda daha geniş kitlelere ulaştı. Spotify'da "Deniz Göktaş'a Ayıracak Vaktim Yok", Deezer'da ise "Haset" adlı podcast serilerini hazırladı.

Ayrıca 2020-2023 yılları arasında Uykusuz dergisinde mizah yazıları kaleme aldı.

Oyunculuk deneyimleri

Stand-up ve podcast çalışmalarının yanı sıra oyunculuk da yapan Deniz Göktaş, "Gibi" dizisinin bir bölümünde rol aldı. Bunun yanında 2022 yapımı "Ben Tek Siz Hepiniz" adlı kısa filmde oyuncu olarak yer aldı.