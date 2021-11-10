Deniz Güven, Colendi Yönetim Kurulu'na katıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Güven, Colendi Yönetim Kurulu Başkanı Ian Hannam ile kurucu ortaklar Bülent Tekmen ve Mihriban Ersin'in ardından yönetim kuruluna katılan dördüncü isim oldu.

Açıklamada görüşleri yer alan Colendi Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Tekmen, dijital bankacılık ve finansal teknolojiler alanında çok önemli isimlerden olan Deniz Güven ile güçlendirdiklerini kaydetti. Tekmen, şu ifadeleri kullandı:

"Yenilikçi iş modellerini hayata geçirmek konusunda cesur, öngörülü ve deneyim sahibi olan Deniz'in bakış açısı, yeni pazarlara açılmamıza ve ekibimizin ürün geliştirme çalışmalarına yön verecek. Amaçlarımıza daha kısa sürede ulaşmamızı sağlayacak ve vizyonumuza önemli katkılarda bulunacak olan Deniz Güven'in yönetim kurulumuza katılmasından dolayı mutluyuz."

Colendi, bu atama ile yurt dışı açılımına hız veriyor

Dijital hizmetleri yönlendirmek ve yeni bankacılık deneyimleri sunmak konusunda dünya çapında önemli bir isim olan Deniz Güven, yurt dışı kariyerine 2017'de 33 ülkede faaliyet gösteren Standard Chartered'da müşteri deneyimi ve dijital servislerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak başladı. Burada, dijital platformlar, müşteri deneyimi yolculuğu ve optimizasyonları ile birlikte teknoloji firmaları ve startuplarla iş birliği çalışmalarını yönetti.

Ardından, Standard Chartered Bank tarafından Hong Kong'da yeni nesil bir banka olan Mox'un kurucu CEO'su olarak görev aldı. Sadece dijital olan ve sunduğu kişiselleştirilmiş bankacılık deneyimiyle hızla büyüyen, Hong Kong'un ilk dijital lisanslı bankası Mox'un ekibine liderlik etti.

Halen Mox Bank'ın CEO'su ve yönetim kurulu üyesi olan Deniz, aynı zamanda Londra merkezli bir melek yatırım platformu olan PlatformXIT'in kurucu ortaklığını ve CEO'luğunu yapıyor.

Toplam değerlemesini 150 milyon dolara taşıyan Colendi, İngiltere ve Ukrayna başta olmak üzere yurt dışı açılımına hız veriyor. İngiltere'nin öncü finans yayınlarından The Global Economics'in düzenlediği 2021 Küresel Ekonomi Ödülleri'nde, "En Yenilikçi Mikrokredi Kredi Platformu" ödülünü kazanan Colendi, geliştirdiği akıllı servisler aracılığıyla şirketleri birer finansal teknoloji şirketine dönüştürmeyi sürdürüyor.