Deniz Poyraz cinayeti davasında arbede

HDP İzmir İl Binası'nda 17 Haziran 2021'de Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer'in "ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezası" istemiyle yargılandığı davanın İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen beşinci duruşmasında arbede çıktı.

Gergin geçen duruşmada, Deniz Poyraz’ın tutuklu kardeşi Kamil Poyraz salona getirildiği sırada arbede yaşandı. Polis arbede nedeniyle mahkeme salonuna biber gazı sıktı. Mahkeme heyeti olaylar nedeniyle davanın 14 Ekim Cuma günü Aliağa Şakran Cezaevi Kampüsü'nde görülmesine karar verdi.

"Yargılamayı kaçırmaya çalışıyorlar"

Ertelenen davanın ardından avukatlar İzmir Adliyesi önünde açıklama yaptı.

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel şunları söyledi:

"Maalesef ki olmadık bir tartışmayı yeniden gündeme getirip avukatlardan, yurttaşlardan yargılamayı kaçırmaya çalışıyorlar. İlk duruşmada çözdüğümüz Şakran Yerleşkesi'ndeki duruşma problemi bugün yine karşımıza geldi. Katılanları duruşma salonuna getiren jandarma, mahkeme heyetinin önünde katılanı tokatlarken buna sessiz kalan bir mahkeme heyeti vardı. Yargılama süresince avukatları duruşma salonundan uzak tutmak için ne gerekiyorsa yaptı. Ama orada bulunan, katılan vekilleri 'salona asla terk etmeyeceğini' söyleyerek yargılamanın içinde olmaya kararlı olduklarını bir kez daha gösterdiler. Biz, Deniz Poyraz için adalet istiyoruz. Biz yalnızca Deniz Poyraz'ın görünen katilini değil, o katile silah veren eli, o katili azmettireni, o katili eğiteni, o katili buraya yollayanı da bulmak istiyoruz. Arka planda ne varsa onların peşindeyiz. Çünkü yalnızca Deniz Poyraz'ın katledilmesi değil bu.. İzmir'de yaşanan bu olay bir arada yaşama kültürüne, yaşama hakkına, örgütlenme özgürlüğüne yapılmış bir saldırıydı aynı zamanda. Ve bunu kimsenin gözünden kaçırmalarına izin vermeyeceğiz. Şakran Cezaevi'ndeki yerleşkede duruşmayı yapmak üzere gönderdiler. Sanıyorlar ki bizden kurtulabilecekler. Biz orada olacağız. Ve Deniz Poyraz için adalet arayışını sürdüreceğiz."

"Böyle bir muameleyi kabul etmiyoruz"

Şırnak Barosu Başkanı Rojhat Dilsiz, benzer onlarca duruşma takip ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Deniz Poyraz duruşmasındaki 6 celse boyunca benzer bir muameleye tabi tutulmadık. Maalesef bu tarz toplumsal davalarda soruşturma süreçleri akamete uğratılmakta ve sağlıklı bir yargılama faaliyeti yürütülememektedir. Bizim bugüne kadar tek talebimiz adalet arayışıydı. Deniz Poyraz için adalet dememizin sebebi de buydu. Ancak tüm yargılama faaliyeti boyunca esasında bu tetiği çeken el değil, bunun arkasındaki karanlık ilişkiler ağının ortaya çıkarılması için biz mücadele ettik. Fakat her seferinde şunu gördük ki önümüze hep bir bariyer konuluyordu. Ve biz bugün şuna tanıklık ettik artık, avukatların duruşmaya girişi bir anlamda engellendi. Biz böyle bir muameleyi kabul etmiyoruz. Deniz Poyraz için adalet arayışımız her şekilde devam edecek. Çünkü amacımız maddi gerçeğe ulaşmak ve adaletin tecellisini sağlamak. Çünkü oluşturulmuş olan bu karanlık cendereye bu toplumu hapsetmelerine izin vermeyeceğiz. Bu dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bugün değil yarın değil ancak sonrasında gerçek faillerin açığa çıkacağını, gerçek faillerin yargı önüne çıkarılabileceğini biliyoruz. O yüzden sonuna kadar bu dosyayı takip etmek noktasında inisiyatif almış hukukçular ve baro başkanları olarak Şakran Cezaevi'ndeki duruşmayı da takip edeceğiz."

"Takipçisi olmaya devam edeceğiz"

Mardin Barosu Başkanı İsmail Elik, dosyanın takipçisi olduklarını söyledi.

Elik şunları kaydetti:

"Bugün bir kez daha gördük ki dosya maddi gerçeği ortaya çıkarmaya yönelik herhangi bir şey yapmanın aksine, dosyayı tamamen hukuk örgütlerinden, kamuoyundan, avukatlardan uzaklaştırmaya çalıştıklarına bir kez daha şahit olduk. Bize düşen buna izin vermemek. Geçmiş davalarda da gördüğümüz üzere maddi gerçeğe ulaşmanın ötesinde bir yargılama yapıldığına şahit oluyoruz. Sadece sanık üzerinden yürütülen bu yargılama ve buna benzer dosyalarla hangi saiklerle cinayetin işlendiğini, cinayetin arkasının araştırılıp araştırılmadığına ilişkin hiçbir mahkeme kararı olmadan, hiçbir ilerleme sağlanmadan anlaşılıyor ki bu dosyayı da diğer dosyalar gibi kapatmaya ve sadece sanığın cezalandırılmasına yönelik kararların peşinde olunduğu anlaşılmaktadır. Bütün barolar ve hukuk örgütleri, bu dosyanın da faili meçhule bırakılmaması yönünde herkesin elinden geleni yapması gerekmektedir. Dosyanın takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Eski Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel de "Bu davanın başından beri takipçisi olduk. Bundan sona da olmaya devam edeceğiz. Ama biz bu mahkeme heyetinin sadece sanığa ceza vererek bu dosyayı kapatmasına izin vermeyeceğiz. Sanığın arkasındaki güçlerin de kimler eğittiyse onu, kimlerden bu talimatı aldıysa, onların da çıkarılması için elimizden geleni yapacağız. Deniz Poyraz için adalet istiyoruz."

Avukat Nuray Özdoğan ise şunları kaydetti:

"Deniz Poyraz cinayeti bir kadın cinayetidir, siyasidir. Mahkeme heyeti şunu bilmeli ki Deniz Poyraz'ın avukatlığını kimin yapacağına ve kaç kişinin yapacağına karar veremeyecektir. Hepimiz Deniz Poyraz'ın ailesinin avukatıyız. Karanlık ilişkilerin, bu ülkenin karanlık dünyasının Deniz'in cinayetinin aydınlatılmasına engel olmasına izin vermeyeceğiz. Deniz'in sizin karanlığınızda boğulmasına izin vermeyeceğiz. Yargıya sesleniyoruz. Bu karanlık cinayeti, bizden duruşma salonlarını değiştirerek kaçıramazsınız. Bizler peşinizdeyiz. Halkların Demokratik Partisi cinayetin aydınlatılması için peşinizde. Bu cinayeti yer değiştirerek karartamazsınız. Bu cinayetin aydınlatılması için hepimiz orada olacağız. Yargının artık bu suçlara ortaklığa son vermesi gerekir. Yargı mensupları önceden almış bu kararı. Cezaevine götürme kararı bugün verilmemiş bizim anladığımız. Duruşmanın cezaevi salonunda yapılmasına dair karar alınmış. Bu karar bir yaygara yaratılarak önümüze konuldu. Güvenlik problemini yaratan güvenlik, kolluk ve yargı mensuplarıydı. Yargı mensuplarını hukukçu olmaya, insan haklarından, yaşam hakkını korumadan yana tavır almaya çağırıyoruz." (ANKA)