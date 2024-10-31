Deniz suyu arıtılıp kullanılacak

Nagihan KALSIN

Mevcut sulama sistemleri­nin rehabilitasyonuna de­vam edilecek, suyun kali­te ve miktar olarak korun­ması ve etkin kullanımının sağlanmasına yönelik uy­gulamalara öncelik tanına­cak. Kamu sulama yatırım­ları, mevcut proje stokunun sürdürülebilirliği, ilerleme yüzdesi, depolama tesisi du­rumu, cazibeli sulama sis­temine sahip olması, emsal sulama oranları yüksekliği, ekonomiye en kısa sürede kazandırılabilme imkânı ve diğer projeler ile eş zaman­lı yürütülme gerekliliği kri­terleri dikkate alınarak ön­celiklendirilecek.

Öncelik seti çerçevesin­de brüt 120 bin hektar alan sulamaya açılacak. Sulama yatırımlarının finansma­nında özel sektör katılımını teşvik eden yeni iç ve dış fi­nansman modelleri gelişti­rilecek. Tarım ve Orman Ba­kanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı sulama yatırım­larının alternatif finansma­nına yönelik değerlendirme çalışmaları yürütecek. Su­lama sistemlerinin rehabi­litasyonu ve modernizasyo­nuna yönelik yatırımlarda sulama oranı, sulanmama sebepleri, projeli durumda öngörülen zirai gelir artışı ve rantabilite katsayısı kriter­leri dikkate alınacak.

20 bin hektar alanda mev­cut açık kanal sulama şebe­kelerinin kapalı borulu sis­teme dönüştürülmesi ça­lışmaları tamamlanacak. Suyun kullanım miktarını esas alan yöntemlere göre fi­yatlandırılması sağlanacak. 90 tesise elektronik ölçüm sistemi takılacak.

Kurak ve yarı kurak iklim­lerde yağmur suyu hasadı konusunda Ar-Ge çalışma­ları yapılacak.