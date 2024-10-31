Deniz suyu arıtılıp kullanılacak
Resmi Gazete’de yayımlanan 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”na göre, tarımsal sulamada alternatif kaynaklara ağırlık verilecek. Yağmur sularının hasadı ve deniz suyunun tuzdan arındırılarak kullanımı amacıyla Ar- Ge faaliyetleri yürütülecek.
Nagihan KALSIN
Mevcut sulama sistemlerinin rehabilitasyonuna devam edilecek, suyun kalite ve miktar olarak korunması ve etkin kullanımının sağlanmasına yönelik uygulamalara öncelik tanınacak. Kamu sulama yatırımları, mevcut proje stokunun sürdürülebilirliği, ilerleme yüzdesi, depolama tesisi durumu, cazibeli sulama sistemine sahip olması, emsal sulama oranları yüksekliği, ekonomiye en kısa sürede kazandırılabilme imkânı ve diğer projeler ile eş zamanlı yürütülme gerekliliği kriterleri dikkate alınarak önceliklendirilecek.
Öncelik seti çerçevesinde brüt 120 bin hektar alan sulamaya açılacak. Sulama yatırımlarının finansmanında özel sektör katılımını teşvik eden yeni iç ve dış finansman modelleri geliştirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı sulama yatırımlarının alternatif finansmanına yönelik değerlendirme çalışmaları yürütecek. Sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve modernizasyonuna yönelik yatırımlarda sulama oranı, sulanmama sebepleri, projeli durumda öngörülen zirai gelir artışı ve rantabilite katsayısı kriterleri dikkate alınacak.
20 bin hektar alanda mevcut açık kanal sulama şebekelerinin kapalı borulu sisteme dönüştürülmesi çalışmaları tamamlanacak. Suyun kullanım miktarını esas alan yöntemlere göre fiyatlandırılması sağlanacak. 90 tesise elektronik ölçüm sistemi takılacak.
Kurak ve yarı kurak iklimlerde yağmur suyu hasadı konusunda Ar-Ge çalışmaları yapılacak.