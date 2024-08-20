Deniz suyu ısındıkça palamudun ağırlığı azalıyor

Kırılan rekorlarla birlikte sıcaklık oranlarında yaşanan artışın, karada yaşayan canlılar kadar denizde yaşayan canlıları da etkilediğini vurgulayan Prof. Dr. Osman Samsun, özellikle yağış miktarındaki düşüşün balıkların büyüme performanslarında olumsuz etkilere neden olduğunu kaydetti.

Samsun, deniz suyu sıcaklığı artışının palamut ve hamsi gibi balıkların büyüme ve gelişme performanslarına olumsuz etkiler yaptığını yavaş yavaş görmeye başladıklarını belirterek, şunları dile getirdi: "15 Ağustos itibarıyla küçük boydaki palamutların, çapari ile 1 Eylül'e kadar avlanmalarına yasal olarak izin verildi. Bu balıklar ağustos ayı ortalarında, yani bugünlerde 200-250 gram ağırlığındalar. Eski yıllarda bu balıklar yağan yağmurlarla birlikte bir haftada 350-400 grama, bir ay sonrasında ise yarım kiloya ulaşabilmekteydiler. Ancak o zaman haftada bir düzenli yağmur yağmakta idi. Şimdi bu yağmurlar yağmadığı için bu balıkların büyüme performanslarının olumuz etkilendiğini söyleyebiliriz."

Besin zincirlerini de etkiliyor

Samsun, sıcaklık değerlerindeki artışın, balıkların yanı sıra onların besin kaynakları üzerinde de olumsuz etkiler yarattığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "On binlerce yıl atmosferde sabit kalan dünya ortalama hava sıcaklığının artması, elbette şehirleri, köyleri, karaları, denizleri, bütün tarım alanlarını etkilediği gibi denizin hasadı olarak kabul edilen su avcılığını da olumsuz etkileyecektir. Bu sıcaklık artışları fizyolojik olarak balıkların yanı sıra onların beslendiği, gözle görülemeyen besin yığını canlılar var, onların da hepsi bundan etkileniyorlar."