Deniz takside 'paylaşımlı yolculuk' dönemi başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Şehir Hatları tarafından 2021 yılında hizmete konulan Deniz Taksilerde, İBB Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı kararla 'paylaşımlı yolculuk' seçeneği hizmete sunuldu.

Tekli ve paylaşımlı yolculuk seçeneği

Kullanıcılar artık uygulama üzerinden güzergah, tarih ve saat seçimi yaptıktan sonra 'tekli' ve 'paylaşımlı' seçeneklerinden birini tercih edecek. Kullanıcılar, 'paylaşımlı'’ yolculuk seçeneğinde, daha önce paylaşıma açılan yolculukları görüntüleyebiliyor, yolculuğa dahil olabiliyor veya kendi yolculuğunu başkalarının paylaşımına açabiliyor.

Toplam ücretin 10'da 1'i kesilecek

Kullanıcı, yolculuğu başkalarının paylaşımına açmayı tercih ettiği takdirde yolculuğun 'garantörü' oluyor ve ödemenin tamamını gerçekleştiriyor. Yolculuk başlayana kadar 'katılımcı' olarak eklenen her bir yolcudan toplam ücretin onda biri kesilerek yolculuğun sonunda, garantöre iade ediliyor.

Deniz Taksilerdeki halihazırda 1 mil dahil açılış ücreti 210 TL, 1-4 mil arası mil başına 155 TL, 4-8 mil arası mil başına 125 TL ve 8 mil sonrasında mil başı 100 TL olan yolculuk ücretleri, paylaşımlı yolculuk sayesinde yolcular arasında bölünüyor.