Deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO ve BUDO sefer iptalleri duyuruldu

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını sekteye uğrattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu fırtına uyarısının ardından İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), birçok seferini iptal etti.

BUDO sefer iptalleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre, yarınki bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. İptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:

* 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

* 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

* 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

* 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

* 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

* 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

* 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

* 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, fırtına nedeniyle aşağıdaki seferler iptal edildi:

* 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

* 08:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

* 09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

* 10:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

* 11:35 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

* 12:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

* 15:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

* 16:00 Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı