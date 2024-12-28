Deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO ve BUDO sefer iptalleri duyuruldu
Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısı sonrası İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok seferini iptal etti. İstanbul ile Bursa arasında yapılması planlanan deniz otobüsü seferleri etkilenirken, iptallerin detayları İDO ve BUDO'nun internet sitelerinde paylaşıldı. İşte iptal edilen deniz seferleri...
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını sekteye uğrattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu fırtına uyarısının ardından İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), birçok seferini iptal etti.
BUDO sefer iptalleri
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre, yarınki bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. İptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:
* 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
* 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
* 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
* 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
* 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
* 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
* 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
* 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
İDO sefer iptalleri
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, fırtına nedeniyle aşağıdaki seferler iptal edildi:
* 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
* 08:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
* 09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
* 10:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
* 11:35 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa
* 12:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma
* 15:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
* 16:00 Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı