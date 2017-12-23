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Deniz ulaşımına 'hava' engeli

Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi.

Deniz ulaşımına 'hava' engeli
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer verilen açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 13.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 14.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) 14.30 ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) 16.00 seferleri, hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı. 

BUDO'nun sabahki seferleri de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

İDO da seferleri iptal etti

Öte yandan  İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, hava koşulları nedeniyle 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü ve 09.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü seferleri yapılamadı.

Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü'nün saat 09.50'de, Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü'nün ise 10.30'da yapılması gereken seferlerinin ise iptal edildiği açıklandı.

Kaynak: AA

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