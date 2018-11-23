Deniz ulaşımına hava muhalefeti
BUDO, saat 11:00'e kadar olan deniz otobüsü seferlerini kötü hava koşulları nedeniyle iptal etti.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.30 Eminönü/Sirkeci-Mudanya, 08.30 Mudanya-Büyükçekmece, 09.30 Mudanya-Eminönü/Sirkeci, 09.30 Mudanya-Armutlu, 10.00 Armutlu-Eminönü/Sirkeci, 10.30 Büyükçekmece-Mudanya ve 11.00 Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri yapılamayacak.
Ayrıca yine BUDO'nun saat 07.00'deki Mudanya-Eminönü/Sirkeci seferi gerçekleştirilemedi.
Kaynak: AA