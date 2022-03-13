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Deniz ulaşımına kar engeli

Olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO'nun bugün yapılacak bazı seferleri, İDO'nun ise, tüm seferleri iptal edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Bursa-İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 18.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de yaptığı açıklama ile olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm biletli hat seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.