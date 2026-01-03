Deniz ulaşımına lodos engeli

Budo’nun resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, Marmara Denizi’nde beklenen kuvvetli rüzgâr ve yükselen dalga boyunun deniz ulaşımını olumsuz etkileyeceği ifade edilerek, bazı hatlarda sefer yapılamayacağı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre; saat 08.00 ve 09.30’daki Bursa (Mudanya)–İstanbul (Kabataş), 08.00 ve 11.30’daki İstanbul (Kabataş)–Bursa (Mudanya), 09.30’daki Bursa–Armutlu, 10.00’daki Armutlu–İstanbul, 11.30’daki İstanbul–Armutlu ile 13.00’teki Armutlu–Bursa seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.