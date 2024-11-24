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Deniz ulaşımında çok sayıda sefer iptal oldu

Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin yapacağı birçok sefer iptal oldu.

Haber Merkezi
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Yurdun birçok kesiminde rüzgar ve yağış etkisini gösteriyor. Deniz ulaşımında yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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