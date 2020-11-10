Denizaşırı akıllı şehir projelerinde Güney Koreli şirketlere destek verecek

10 Kasım 2020

Denizaşırı akıllı şehir projeleriyle ilgilenen Güney Koreli firmalara destek sağlamak amacıyla Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı (MOLIT), Kore Denizaşırı Altyapı ve Kentsel Gelişim Şirketi (KIND) ve Kore Ticaret-Yatırım Teşvik Ajansı (KOTRA) işbirliğiyle Bangkok, Hanoi, Jakarta ve İstanbul’da “Akıllı Şehir İşbirliği Merkezleri” açan Kore Devleti, oluşturduğu K-Akıllı Şehir Modeli’nin tanıtımı için Koreli şirketlerle ev sahibi ülkelerin yetkililerini buluşturacak.

Geçtiğimiz Ekim ayında faaliyete geçen merkezlerin kurulma kararının Temmuz 2019’da yapılan dış ekonomik ilişkilerle ilgili 206. bakanlıklar arası toplantıda alındığını belirten MOLIT Kentsel Politikalar Bölümü direktörü Jeong Chae-gyo, Kotra’nın dört şehirdeki bölgesel ofislerinde kurulan merkezlerin ana rolünün, denizaşırı akıllı şehir projeleriyle ilgilenen Koreli firmalara destek sağlamak olduğunu açıkladı. Merkezlerin ASEN danışmanlığında önümüzdeki aylarda pek çok online ve offline etkinlikler düzenleyeceğini vurgulayan Jeong Chae-gyo, etkinliklerle ilgili duyuruların KIND ve KOTRA web sitelerinden yapıldığını belirtti. Merkezlerin ayrıca küresel işbirliği programı kapsamında yürütülmekte olan akıllı şehir projelerinin uygulamasında K-Sehir Network’u ile işbirliği yapacağını söyleyen Jeong Chae-gyo, Endonezya Yeni Başkent ve Vietnam Mekong Delta Akıllı Şehir projelerindeki bilgilerin sinerji etkisi yaratmak amacıyla çalışma ortaklarıyla paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

JEONG Chae-gyo, “Kore için Akıllı Şehir yeni gelişen bir uzmanlık alanıdır, potansiyelin farkına varan MOLIT, geçen sene K-Sehir ağını baslattı ve gelecek vaat eden 12 akıllı şehir projesi keşfetti. Ayrıca akıllı şehir merkezleri, Kore’ye yeni projeler keşfetmek ve akıllı şehir projeleri için teklif veren Koreli müteahhitlere destek sunmak için değerli bir network sağlayacaktır” dedi.

Akıllı Şehircilik uygulamalarına önem veren, bu konuda yatırım ve çalışmalar yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Tepebaşı Belediyesi de projeye davet edilerek çalışma ortağı oldular.

KOTRA aracılığıyla Akıllı Şehircilik uygulamaları için teknoloji transferi, ürün alma ve ortak yatırım gibi konularda Kore ve MENA ülkelerindeki 20 iş insanı ve 50 Koreli firma ile görüşen belediyeler, "Kore+MENA Akıllı Teknoloji Ortaklığı Plaza 2020” kapsamında Kore ve MENA ülkelerindeki firmalarla 16 Kasım’da web semineri ve 17-19 Kasım’da işletmeden işletmeye çevrimiçi görüşmeler yaparak, Akıllı Şehir ile ilgili olabilecek eğitim ve içerik hizmet sağlayıcıları, iletişim ekipman üreticileri, gıda ve tarım ürün tedarikçileri ile BİT teknoloji firmalarıyla iş fırsatlarını genişletmeyi hedefliyor. Belediyeler özellikle afet ve acil durumlarda yüksek teknoloji kullanmayı sağlayacak iş fırsatlarından yararlanmayı amaçlıyor.