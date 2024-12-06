DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş 27 yıllık görevine veda etti

27 yıldır sürdürdüğü DenizBank Kurucu Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan ve meslek hayatına Banka'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecek Hakan Ateş, banka çalışanlarına veda mektubu gönderdi. Mektubunda, Denizbank’ın kuruluş aşamasından 27 yılda atılan önemli adımlara, krizlerin fırsata çevrildiği dönemlerden büyük satın almalara pek çok konuya değindi.

Başarının anahtarı kelimeler

Denizbank dendiğinde akla ilk olarak ‘ortak akıl, takım oyunu, memlekete hizmet ülküsü, hisse senetleriyle beraber, hissi senetlere yatırım ve önce insan’ kelimelerinin geldiğini vurgulayan Ateş, “DenizBank’ın ekonomiye katkısını, üretime, kalkınmaya hizmet eden fayda bankacılığı yaklaşımını denklemden çıkarsak, ülkemizde finansmana muhtaç pek çok alanın eksik kalacağına emin olabilirsiniz. Bu toprakların her karışında bir şekilde izimiz, emeğimiz var” cümleleriyle ülke ekonomisine yapılan katma değere de dikkat çekti.

Bugüne gelince…

Mektubunda Denizbank’ın bugününü de değerlendiren Ateş; “Ülkemizin geleceği için sahiplendiğimiz sektörlerin tamamında; turizm, denizcilik, eğitim, sağlık, altyapı, enerji ve sporda proje bankası olarak bugün itibarıyla yüzde 15’i aşkın payımız var. Toplam projelerde ve uzun vadeli kredilerde payımız, yüzde 10’un üzerinde. Türkiye’ye döviz getiren ve istihdam sağlayan turizmin finansmanında bir numarayız. Kimsenin cesaret etmediği bir dönemde sahiplendiğimiz, çiftçiyi tefecinin elinden kurtarıp onlara iş insanı kimliği kazandırmayı hedeflediğimiz tarımda özel bankalar arasında yüzde 52 pazar payımızla lideriz.

Bugün kârlılıkta birinci olan Deniz Leasing ve Deniz Faktoringimiz, yurt dışındaki en büyük Türk bankası DenizBank AG, Rusya’nın önemli finans kurumlarından DenizBank Moscow, yine karlılıkta çok önde olan Deniz Yatırım, bir yıl içinde altıncı sıradan ikinciliğe yükselerek büyük ivme kazanan Deniz Portföy, yurtdışına teknoloji ihraç eden Intertech ve Deniz GYOmuz dahil, iştiraklerimizin tamamı sektörünün öncüsü konumunda. Bütün bunlar, son 20 yıldır dünyada da çok gündemde olan “çevik bankacılık” yaklaşımının, kuruluşumuzdan bu yana uyguladığımız “portal stratejisiyle” vücut bulmuş halidir ve övünç kaynaklarımızdır” diyerek genel bir özet yaptı.

Denizciler, tam yol ileri!

Ailesine, Denizbank Yönetim Kurulu Başkanı Mr. Hesham Al Qassim ve Grup CEO’muz Shayne Nelson’a, 27 yıllık zorlu yolculukta kendisine destek olan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Ateş mektubunu “Mesajımın en başında da söylediğim gibi; sizlere veda etmiyorum, yeni bir merhaba diyorum. Denizciler; şimdi, yeniden, tam yol ileri!!!” cümleleriyle sonlandırdı.