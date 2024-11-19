DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş kimdir?

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında, 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Hakan Ateş kimdir?

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 1959 doğumlu olup, TED Ankara Koleji'ni tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde lisans eğitimini almıştır. Kariyerine 1981 yılında İş Bankası’nda Teftiş Kurulu Müfettişi olarak başlayan Ateş, 1986-1993 yılları arasında Interbank’ta çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra Elmadağ, Şişli, Bakırköy, İzmir ve Merkez Şubeleri'nde Şube Müdürlüğü yapmıştır. 1993 yılında Interbank'ta Merkezi Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

1994-1996 yılları arasında Bank Ekspress’te Mali İşler ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Ateş, Bank of America'nın danışmanlığında Bank Ekspress’in yeniden yapılandırılması projesini yürütmüştür. 1996 yılında Rusya'da GarantiBank Moscow’u kurmuş ve burada Genel Müdür olarak bir yıl boyunca görev yapmıştır.

1997 yılından itibaren DenizBank’ta Kurucu Genel Müdür olarak görev alan Hakan Ateş, bu göreve halen devam etmektedir. 2004 yılında DenizBank’ın hisselerinin halka arz edilmesi sürecini yöneten Ateş, aynı zamanda 2006’da Zorlu Holding’e ait DenizBank hisselerinin, Türkiye’deki en yüksek çarpan değeriyle 3.250 milyar dolara Dexia S.A.’ya satışını gerçekleştirmiştir. Ayrıca, 2012 yılında Dexia Grubu’na ait DenizBank hisselerinin %99.85’inin Sberbank’a, 2019’da ise Emirates NBD’ye satılmasını yönetmiştir.

Ateş, DenizBank’ın iştirakleri olan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Intertech A.Ş. ve DenizBank AG’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. 2020 yılında Emirates NBD Mısır’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev almaya başlamıştır. 2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Türkiye’ye Değer Katanlar Ödülü’ne layık görülen Hakan Ateş, iyi derecede İngilizce bilmektedir ve evli, iki çocuk babasıdır.





