Denizde eğlence felakete dönüştü
Tekirdağ Süleymanpaşa'da denize giren üç çocuktan biri boğuldu. Baygın halde denizden çıkarılan bir çocuk ise hastaneye kaldırıldı.
Kahreden hadise, Süleymanpaşa ilçesinde Yat Limanı sahilinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 14 yaşlarında oldukları öğrenilen ü. arkadaş O.A., A.Y. ve S.İ. serinlemek için Marmara Denizi'ne girdi.
Bir süre sonra dalgaların etkisiyle akıntıya kapılan çocuklar panikleyip çırpınmaya başladı.
İhaber üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kıyıya 50 metrede bulundu
O.A. kendi imkânlarıyla kıyıya çıkarak kurtulurken, baygın halde sudan çıkarılan A.Y. ise ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Suda kaybolan S.İ.'yi bulmak için ekipler arama çalışması başlattı.
Dalgıçlar denizde tüplü dalışlarla arama yaparken, karada da 30 kişilik AFAD ekibi kıyı boyunca tarama gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalar sonucunda S.İ.'nin cansız bedeni kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede denizde bulundu.
Öte yandan, çocukların denize girdiği anlara ilişkin cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.