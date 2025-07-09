Denize atık su boşaltan BASKİ'ye milyonluk ceza
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında yapılan denetimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (BASKİ) kentsel atık suyu arıtmadan denize deşarj ettiğini tespit etti. BASKİ'ye 6 milyon 687 bin TL para cezası kesildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, müsilajla mücadele için devreye alınan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ilde denetimlerine devam ediyor.
23 Haziran’da 50 denetim ekibi ve 24 çevre laboratuvarının katılımı ile başlatılan denetimler çerçevesinde Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yağmur suyu tahliye hattında inceleme yapıldı.
6 milyon TL'den fazla ceza kesildi
Denize deşarj edilen sudan numune alındı. Yapılan analiz sonucu söz konusu atık suyun arıtılmamış kentsel atık su olduğu belirlendi. 3 Temmuz’da yapılan takip denetiminde de söz konusu deşarjın devam ettiği tespit edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne Çevre Kanunu’na istinaden 6 milyon 687 bin TL ceza uygulandı.