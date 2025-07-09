Denize atık su boşaltan BASKİ'ye milyonluk ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, müsilajla mücadele için devreye alınan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ilde denetimlerine devam ediyor.

23 Haziran’da 50 denetim ekibi ve 24 çevre laboratuvarının katılımı ile başlatılan denetimler çerçevesinde Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yağmur suyu tahliye hattında inceleme yapıldı.

6 milyon TL'den fazla ceza kesildi

Denize deşarj edilen sudan numune alındı. Yapılan analiz sonucu söz konusu atık suyun arıtılmamış kentsel atık su olduğu belirlendi. 3 Temmuz’da yapılan takip denetiminde de söz konusu deşarjın devam ettiği tespit edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne Çevre Kanunu’na istinaden 6 milyon 687 bin TL ceza uygulandı.