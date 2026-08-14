Denize gidecekler dikkat! İstanbul dahil 7 ilde yasak kararı

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Yurt genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde denize girilmesi yasaklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri doğrultusunda kuvvetli rüzgar, şiddetli yağış ve yüksek dalga beklentisi bulunan bölgelerde valilik ve kaymakamlıklar peş peşe karar aldı.

İstanbul'da Şile ve Arnavutköy sahilleri ile Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı için denize girme yasağı getirildi.

Şile'de dalga yüksekliği nedeniyle 13-14 Ağustos'ta ilçedeki sahil, koy ve plajlarda denize girilmesine izin verilmedi. Arnavutköy'de ise yasak 13-16 Ağustos tarihlerini kapsıyor.

Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı da yüksek dalga beklentisi nedeniyle 13-14 Ağustos'ta denize ve plaj girişine kapatıldı.

Bartın'da 11 plaj denize kapatıldı

Bartın'da Güzelcehisar, Hatipler, İnkumu, Kızılkum, Mugada, Bozköy, Çakraz, Göçkün, Kapısuyu, Karaman ve Tekkeönü plajlarında 14-16 Ağustos tarihlerinde denize girilmesi yasaklandı.

Tekirdağ'da cankurtaranlar kırmızı bayrak çekti

Tekirdağ'da elverişsiz hava şartları nedeniyle Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde 14 Ağustos'ta denize girilmesine izin verilmiyor. Saray ilçesinde de denize girme yasağı getirildi.

Karadeniz'de peş peşe yasak kararları

Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 14-15 Ağustos'ta denize girmek yasaklandı. Giresun'da ise il genelindeki tüm sahil ve plajlarda 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm sahiller 14-15 Ağustos'ta denize kapatıldı.

İğneada ve Kıyıköy'de denize girmek yasak

Kırklareli'nde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Vize'ye bağlı Kıyıköy ile Demirköy'e bağlı İğneada'daki tüm plajlarda denize girme yasağı getirildi.