Denizkurdu Tatbikatı yarın başlayacak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili ve atışlı olarak icra edilecek DENİZKURDU-2021 Tatbikatı yarın başlayacak.

Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısına, Mayın Filo Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, DENİZKURDU-2021 Tatbikat Direktörü Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Hasan Öztürk, Deniz Harp Merkezi Komutanı Deniz Albay Timur Yılmaz katıldı.

Tatbikat Direktörü Tuğamiral Payal, toplantıda yaptığı konuşmada, Deniz Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'nın 25 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edileceğini söyledi.

Tatbikatla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlı komutanlıkların sevk ve idare etkinliğinin denenmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin değerlendirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumlarıyla müşterek çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destekleme imkan kabiliyetlerinin denenerek Deniz Kuvvetleri unsurlarının eğitim seviyelerinin yükseltilmesinin hedeflendiğini aktaran Payal, "Yıllık tatbikat programı çerçevesinde operatif seviyede harekata hazırlık eğitimlerini Mavi Vatan 2021 Tatbikatı ile tamamlayan Türk Deniz Kuvvetleri, jenerik senaryoya istinaden stratejik seviyedeki DENİZKURDU-2021 Tatbikatını çok daha geniş katılımla icra edecektir." diye konuştu.

Payal, tüm denizlerde yüksek harekat temposu ile faaliyetlerine devam eden Deniz Kuvvetlerinin bu tatbikatla sahip olduğu yetenekleri deneme imkanı bulacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki 12 fırkateyn, 9 korvet, 18 hücumbot, 10 denizaltı, 11 mayın avlama gemisi, 16 karakol gemisi, 33 yardımcı sınıf gemi, 24 çıkarma gemisi, 11 uçak, 16 helikopter, 14 insansız hava aracı, SAT ve SAS görev timleri, ambifi deniz piyade birlikleri ve amfibi hücum timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz ve genel maksat helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol ve nakliye uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından arama kurtarma timi ve arama kurtarma helikopteri, Özel Kuvvetler Komutanlığından özel kuvvet timleri ve helikopterler, Sahil Güvenlik Komutanlığından arama kurtarma korveti, sahil güvenlik botları ve sahil güvenlik helikopterleri katılacaktır. Tatbikata Türk Silahlı Kuvvetlerinden toplamda 132 suüstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak ve 28 helikopter ile 14 insansız hava aracı iştirak edecektir."