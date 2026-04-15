Denizlerde av yasağı başladı, Av yasağı ne zaman başlıyor 2026? Denizlerde balık yasağı dönemi ne zaman bitecek 2026?

Denizlerde av yasağı başladı
Denizlerde su ürünleri avcılığına yönelik dönemsel yasak uygulaması yürürlüğe girdi. 31 Ağustos 2026'ya kadar sürecek düzenleme, balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanmasını hedefliyor. Üreme dönemine denk gelen yasak kapsamında birçok tür için avcılık durdurulurken, kalkan, karides, ahtapot ve mavi yengeç gibi türlerde farklı tarihlerde kısıtlamalar uygulanacak. Öte yandan, tebliğe uygun olmak kaydıyla küçük ölçekli kıyı balıkçılığı belirli yöntemlerle devam edebilecek.
Yetkililer, yasağın balıkların üreme dönemine denk geldiğine dikkat çekerek, bu süreçte avcılığın durdurulmasının stokların yenilenmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Uygulamanın, uzun vadede denizlerdeki biyolojik dengenin korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında uygulanacak tür bazlı yasaklar şu şekilde açıklandı:
Kalkan: 15 Nisan- 15 Haziran,
Karides: 15 Nisan- 31 Ağustos (uzatma ağları hariç),
Akivades, kidonya, kum şırlanı, deniztarağı ve istiridye: 15 Nisan- 31 Ağustos,
Lambuka, akya ve sarıkuyruk: 15 Nisan- 15 Mayıs,
Denizpatlıcanı: 1 Mayıs- 31 Ekim, ahtapot: 15 Nisan- 31 Ekim,
Mavi yengeç: 1 Mayıs- 30 Eylül
Kıyı balıkçılığına istisna
Öte yandan, tebliğ hükümlerine uyulması şartıyla geleneksel yöntemlerle avcılık yapan küçük ölçekli kıyı balıkçıları için faaliyetlerin belirli yöntemlerle devam edebileceği bildirildi. Uzatma ağları ve çapari gibi yöntemleri kullanan teknelerin, yasak süresince avcılık yapmasına izin verileceği ifade edildi.