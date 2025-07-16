Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon TL'den fazla 'atık su' cezası kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (DESKİ) atık sularını arıtmadan Ellez Deresi’ne deşarj ettiğini tespit etti.

Bakanlık ekipleri, DESKİ’ye 1,6 milyon TL ceza uyguladı.

Su kaynaklarında incelemeler yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı ekipler, Denizli’de Merkezefendi ve Pamukkale ilçe sınırları boyunca uzanan Ellez-Boltarık Deresi’nden sulama yapan çiftçilerin, ürün veriminde düşüş yaşandığı yönündeki şikayetleri üzerine su kaynaklarında inceleme yaptı.

Kontrollerde, Merkezefendi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi’nde evsel atık suların arıtılmadan Ellez Deresi'ne deşarj edildiği belirlendi.

1 milyon TL'den fazla para cezası uygulandı

Kontrolsüz deşarjın yalnızca dereyi değil, aynı zamanda Devlet Su İşleri (DSİ) Sol Sahil Sulama Kanalı’nı da kirlettiği tespit edildi. Çevre Kanunu kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 1 milyon 671 bin 844 lira tutarında idari ceza uygulandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.