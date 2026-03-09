Denizli depremi sonrası Ahmet Ercan'dan kritik uyarı! '7 büyüklüğünde sarsıntı üretebilir'

Ege Bölgesi, güne sarsıntıyla uyandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 09:21'de yerin 7 kilometre derinliğinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu. Sarsıntı sadece Denizli'de değil; İzmir, Muğla ve Isparta gibi çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi.

Depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Ercan, depremin Denizli Pamukkale Çukuru içerisinde meydana geldiğini belirterek Gediz ana kırığı ile Büyükmenderes kırıklarının kesimlerine yerine çok yakın olduğunu belirtti. Ercan, "Bu kesim her zaman için M7 dolayında deprem üretmeye yatkındır" ifadelerini kullandı.

Daha büyük deprem olur mu?

Ercan, söz konusu büyüklükteki depremin geniş çaplı yıkım yaratmayacağını belirterek, "M5,1 büyüklüğünde deprem bölgede yığma köy evleri ile ağıllar dışında yıkıcı değildir. Bunun arkasından daha büyük bir deprem girip gelmeyeceği söylenemez. Bölgedeki JEOTERMAL olanlar bu depremlerin varlığıyla ısınmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"Tek çözüm sağlam zeminde sağlam yapı"

Depremlere karşı alınması gereken önlemlere de dikkat çeken Ercan, yapı güvenliğinin önemine işaret ederek,

"Depremlerden korunmak için tek çözüm sağlam yerde sağlam yapı yapmak, ve her yapı için yer yapi güvenlik belgesini zorunlu kılmaktır" ifadelerini kullandı.