Denizli Pamukkale'de orman yangını: Müdahale sürüyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesinde orman yangını başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken; ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Denizli - Antalya karayolu kenarında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale için bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edildi.

OGM'den açıklama

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan açıklamada, yangına 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 2 iş makinesi ve 307 personelle müdahale edildiğini kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA