Denizli Pamukkale'de orman yangını: Müdahale sürüyor
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesinde orman yangını başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken; ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Denizli - Antalya karayolu kenarında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Müdahale için bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edildi.
OGM'den açıklama
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
