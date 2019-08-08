Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem

08 Ağustos 2019

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yer deprem kaydedildi.

İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İlçede 14.19'da da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

"İlk belirlemelere göre can kaybı yok"

AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, Bozkurt ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, can kaybının olmadığını, binalardan önemli bir yıkılma haberinin de kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Etiz, Bozkurt merkezli 6 şiddetindeki depremin, bu ilçe ile Çardak arasında çok fazla hissedildiğini, depremin ardından muhtarlarla ilk görüşmeleri yaptıklarını aktardı.

Ali Etiz, "İlk belirlemelere göre, can kaybı ya da önemli bir yıkılma yok, tarama çalışması devam ediyor. AFAD ve jandarma ekipleri, mahalleleri geziyor." dedi.

Antalya, Muğla, Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar'da da hissedildi

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki yer sarsıntısı Antalya, Muğla, Isparta, Burdur'da ve Afyonkarahisar'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki verilere göre Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te gerçekleşen 6 büyüklüğündeki deprem, Antalya, Isparta ve Burdur'da da paniğe neden oldu.

Muğla'nın bazı ilçelerinde de hissedilen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar, iş yerleri ve evlerinden çıkarak, bir süre sokakta bekledi.

Antalya AFAD Müdürü Fevzi Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk olmadığını dile getirdi.

Isparta'da sokağa çıkan vatandaşlardan İdris Altuğ, sarsıntıdan korktuğunu söyledi.

Bir panik durumunun yaşandığını aktaran Altuğ, "Önce hafif bir sarsıntı oldu, geçeceğini düşündüm. Sonra arkasından çok şiddetli bir sallantı oldu. Bir uğultu duydum. Hemen dışarıya koştuk." diye konuştu.

Burdur'da ise hastanelerdeki hasta ve yakınları ile adliye çalışanları da panikle binalardan çıktı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki yer sarsıntısı, Afyonkarahisar'ın Dinar, Dazkırı ve Evciler ilçelerinde de hissedildi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, "Dazkırı ilçemize bağlı Kızılören köyümüzdeki bazı evlerimizde hasarlar oluşmuş durumda. Şu ana kadar yıkılan ev olduğu konusunda ilçe kaymakamlıklarımıza bir bilgi gelmedi. İki vatandaşımız da evlerin bacalarının yıkılmasından kaynaklı hafif yaralanmalar söz konusu." dedi.

Bozkurt Belediye Başkanı Çelik'ten açıklama

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, ilçe merkezli depremde ilk belirlemelere göre, bazı evlerde hasar oluştuğunu, ancak can kaybı veya ağır yaralı vakanın olmadığını söyledi.

Bozkurt merkezli 6 şiddetindeki depremin ilçede çok şiddetli hissedildiğini aktaran Çelik, kriz masası oluşturduklarını, irtibat kurdukları muhtarlarla yaptıkları görüşmeler sonucu can kaybı ya da ağır yaralanma olayına rastlamadıklarını kaydetti.

Çelik, "Deprem, 15-20 saniyenin üzerinde sürdü. Pek çok evde hasar var, çatılarda çökme, duvarlarda derin çatlaklar oluştu. Anonslar yapıyoruz, vatandaşların eve girmemesi gerektiğini söylüyoruz. Allah'a çok şükür bir iki ev yıkılmasına rağmen herhangi bir ölümlü veya ağır yaralı vakamız söz konusu değil." dedi.

6 kişi hastaneye kaldırıldı

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ise deprem bölgesinde 6 kişinin hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Öztürk, "6 kişiden 5'i korktuğu ve paniğe kapıldığı için hastanede. Bir kişi de pencereden atlamış, hafif yaralanma söz konusu. Ölüm ya da ağır yaralanma söz konusu değil." diye konuştu.

Öztürk, tüm sağlık ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ve sağlık hizmeti konusunda sorun yaşanmadığını dile getirdi.

Tutluca Mahallesi Muhtarı Hüdai Karaşahin de mahallelerinde yaklaşık 80 evin hasar gördüğünü ancak can kaybının olmadığını belirtti.

Öte yandan ilçede 14.19'da da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Vali Hasan Karahan: Bazı evlerde hasar olduğu belirtiliyor

Denizli Valisi Hasan Karahan, Bozkurt merkezli depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Karahan, yaptığı açıklamada, 6 büyüklüğündeki depremin Bozkurt ve Baklan ilçelerinde yoğun olarak hissedildiğini belirtti.

Deprem sonrasında başta AFAD olmak üzere sağlık ekipleri, UMKE ve diğer birimlerin bölgeye intikal ettirildiğini vurgulayan Karahan, "Bazı evlerde hasar olduğu belirtiliyor. Hasar tespit çalışmalarına başlandı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi gelmedi. Sağlık ekiplerimiz de bölgede. Bilgi geldikçe kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Valilikten açıklama

Denizli Valiliği, merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili tüm kurumların deprem bölgesine intikal ettirildiğini ve derhal çalışmalara başlandığını bildirdi. Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Saat 14.25'te merkez üstü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından Valiliğimiz koordinasyonunda Bozkurt Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar deprem bölgesine intikal etmiş ve çalışmalara derhal başlanmıştır." denildi. Açıklamada, ilk belirlemelere göre can kaybının tespit edilmediği belirtilirken, "Çardak ilçemizde 5 vatandaşımızda hafif yaralanmalar tespit edilmiştir. Bozkurt Kaymakamlık binası da hasar meydana geldiği için boşaltılmıştır. Gerçek ve doğru bilgiler Valiliğimiz tarafından açıklanacak olup Valiliğimiz dışındaki alınacak olan bilgilere itibar edilmemesi rica olunur." AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre deprem sonrası 23 kişi hastanelere başvurdu. Güllüoğlu: Denizli'den can kaybı ya da yaralı bilgisi ulaşmadı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından herhangi can kaybı ya da yaralı bilgisinin kendilerine ulaşmadığını belirtti. Güllüoğlu, Denizli'nin Bozkurt ilçesi Armutalanı köyü yakınlarında saat 14.25'te, 6 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte meydana gelen depreme ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Belediye, ilgili kamu kuruluşları ve bölgedeki kaymakamlarla irtibatlarının devam ettiğini belirten Güllüoğlu, "1900'lerden bugüne kadar deprem üretmemiş ama bildiğimiz bir fay hattında meydana geldi. Yakın bir ilçede çalışma yapan ekiplerimiz, deprem olduktan sonra alana geçti. Şu ana kadar herhangi can kaybı ya da yaralı bilgisi ulaşmadı." ifadelerini kullandı. İncelemelere destek olması amacıyla çevre illerden ekiplerin de alana sevk edildiğini anlatan Güllüoğlu, herhangi can kaybı ya da yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu ve bu durumun değişmemesini umduklarını kaydetti. Depremin yol açtığı hasara ilişkin de bilgi veren Güllüoğlu, "Binalarda hasarlar olduğu bilgisi bize ulaştı. Çatlaklar, bacaların düştüğü, kiremitlerin kırıldığı gibi. Onlar için de yine elimizden geleni yapıyor olacağız. Şu ana kadar 2 ila 4 büyüklükleri arasında 10'dan fazla artçı deprem oldu. Bunlar devam edecektir." diye konuştu.

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Kaynak: AA