Denizli'de ağacın altına sığınan çiftçiye yıldırım çarptı

Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, şiddetli yağmur sırasında ağacın altına sığınan bir kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Merkezefendi ilçesi Saltak Caddesi'nde perdecilik yapan Halil Bozdemir, hafta sonu tarla işleri için memleketine gitmişti. Tarlada çalışırken aniden başlayan yoğun yağmurda korunmak amacıyla ağacın altına giren Bozdemir'e yıldırım isabet etti.

Çevredekiler fark edip ihbarda bulundu

Çevredekilerin durumu fark ederek ihbarda bulunmasıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Honaz Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Bozdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi.