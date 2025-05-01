Denizli'de bir bebeği darbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı

Dün, Sarayköy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne annesi S.B.D. (22) tarafından getirilen 2 yaşındaki A.K'nin darbedilidiği tespit edilmiş, anne S.B.D'nin ifadesi doğrultusunda, bebeği annenin erkek arkadaşı S.D'nin (25) darbettiği belirlenmişti.

Tutuklandı

Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan S.D'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "Kasten yaralama" suçundan cezaevine gönderildi. S.D'nin emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Anne S.B.D'nin ifadesinde, eşinden bir süre önce boşandığı ve S.D. ile birlikte yaşamaya başladığı, S.d.'nin de alkol alıp hem kendisine hem bebeğine şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi.

Dehşeti yaşayan bebek hayati tehliyeyi atlattı

Sağ kolunda kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu belirtilen ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavisi devam eden 2 yaşındaki A.K'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.