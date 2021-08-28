Denizli'de camaate 'Aşı haram' diyen imam açığa alındı

Çameli İlçesi’nde Taşçılar Mahallesi'nde görevli cami imamı Ö.T, cemaat ve mahalle halkına aşı karşıtı telkinlerde bulundu. İddiaya göre imam aşının haram olduğunu söylediği cemaatten aşı olmamalarını istedi.

İmam daha da ileri gitti ve virüse inanmadığını bu yüzden maske kullanmaya da gerek olmadığını söyledi. Denizli Çameli Kaymakamlığı Ö.T.'yi iddialar üzerine açığa aldı.

Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, olayla ilgili kendisinin ve ailesinin de 3'üncü doz aşıları yaptırdıklarını belirterek "Ülkemizde aşı uygulamasının başladığı tarihten itibaren vaaz ve hutbelerin sonunda halkımızı aşı yaptırmalarının hem dini hem de vatandaşlık görevi olduğu konusunda bilgilendiriyoruz" diye konuştu.