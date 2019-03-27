Denizli'de deprem sonrası okullar tatil edildi

27 Mart 2019

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle eğitime iki gün ara verildi. Kentte son olarak bugün 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, "Vatandaşlarımızı hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarıyoruz. Deprem dolayısıyla ilgili kurumlar bölgede gereken işlemleri yapıyor. AFAD tarafından vatandaşlarımıza çadırlar kuruluyor" açıklamasını yaptı.

Karahan, "Acıpayam'da çocuklarımızın depremden psikolojik olarak fazla etkilenmemesi için okullar perşembe ve cuma günü de tatil edildi. İlgili kurumlar deprem dolayısıyla bölgede çocuklara ve ailelere destek sunuyor" şeklinde konuştu.

Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta yaşanan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bugüne kadar bölgede binin üzerinde artçı sarsıntı kaydedildi.

Kaynak: AA