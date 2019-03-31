Denizli'de depremzedeler çadırda oy kullanıyor
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen hafta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen bazı mahallelerde vatandaşlar oylarını kurulan çadırlarda kullanıyor.
Acıpayam'da 20 Mart'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen Oğuz ve Çubukçular mahallelerinde vatandaşların oy kullanabilmesi için çadır kuruldu.
Daha önceki seçimlerde kullanılan köy kıraathanesinin depremde zarar görmesi nedeniyle Oğuz Mahallesi'nde 208 seçmen AFAD aracılığıyla kurulan çadırda bin 100 numaralı sandıkta oy kullanıyor.
Havanın soğuk olmasından dolayı görevliler, çadırda kurulan sobada yakılan ateşle ısınmaya çalıştı.
Çubukçular Mahallesi'nde de okulun depremde zarar görmesi nedeniyle 50 seçmen oylarını kullanmak için kurulan çadıra gitti.
Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta yaşanan depremin ardından bölgede binin üzerinde artçı sarsıntı kaydedilmiş, son olarak 27 Mart'ta yaşanan 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede okullar 2 gün tatil edilmişti.
Kaynak: AA