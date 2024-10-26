Denizli'de iki gün önce başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Havadan ve karadan söndürme çalışması yapılan yangına yönelik tek olumlu haber ise yangının yerleşim yerlerinden uzakta oluşu.

Valilik açıklama yaptı

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada yangına ilk müdahalenin perşembe günü saat 15.01'de yapıldığı belirtilerek, "Yangın bölgesinin sarp ve kayalık olması ve yol olmamasından dolayı yangın mahalline arazöz ve itfaiye araçlarıyla ulaşılamamaktadır. Yangın bölgesine yaya olarak ulaşan toplam 524 personel ve orman gönüllüsü ile karadan ve havadan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Gerekli tedbirler alındı...

Söndürme çalışmalarında 6 helikopterin de görev aldığı aktarılarak, AFAD, UMKE ve sağlık görevlilerinin tedbir amaçlı bölgeye yakın bir alanda konuşlandığı, yangın bölgesinin yerleşim yerlerine yakın olmadığı kaydedildi.