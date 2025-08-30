Denizli'de kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi!
Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrol altına alındıktan sonra tekrar alevlenen orman yangınına müdahale sürüyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında dün çıkan ve bugün kontrol altına alındığı açıklanan yangın tekrar alevlendi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Çalışmalar sırasında iş makinesinin ekipmanına ayağı sıkışan Buldan Orman İşletme Müdürlüğünde görevli dozer operatörü Burak Pehlivanoğlu yaralandı. Pehlivanoğlu'nun ayağında kırık olduğu öğrenildi.