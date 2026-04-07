Denizli'de deprem mi oldu? Denizli depremi kaç büyüklüğünde? 7 Nisan 2026 son depremler listesi...

Denizli'de korkutan deprem! | SON DEPREMLER LİSTESİ
Denizli öğlen saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 12:38'de Güney ilçesi merkezli gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü. Sarsıntının 11.11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Denizli'nin Güney ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.
İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı saat 12:38'de kaydedildi.
Depremin yerin 11.11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
7 Nisan 2026 son depremler listesi...
12:38 - Güney (Denizli) - 4.0
12:27 - Ege Denizi - 2.7
11:34 - Ege Denizi - Kuşadası Körfezi (İzmir) - 1.4
11:21 - Kale (Malatya) - 1.0
11:19 - Köyceğiz (Muğla) - 1.0
11:04 - Soma (Manisa) - 1.3
10:55 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.7
10:26 - Nurhak (Kahramanmaraş) - 1.4
10:17 - Akhisar (Manisa) - 2.5
10:11 - Saimbeyli (Adana) - 2.3
10:01 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
09:53 - Güney (Denizli) - 1.4
09:45 - Milas (Muğla) - 1.4
09:40 - Emet (Kütahya) - 1.2
09:38 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9